Prétendue réunion de la Ligue arabe: l’Algérie dément les informations concoctées par le Makhzen

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a démenti, mercredi, les informations relayées sur certains réseaux sociaux et concoctées dans les laboratoires de propagande du Makhzen sur un prétendu « échec de l’Algérie à récolter le soutien nécessaire à la tenue d’une réunion d’urgence de la Ligue arabe, en vue d’obtenir une déclaration de solidarité avec elle ».

« Le ministère dément ces fake-news dénuées de tout fondement et en totale contradiction avec les valeurs de la Diplomatie algérienne qui exerce ses missions en toute transparence et en toute souveraineté », indique un communiqué du ministère. L’Algérie « réaffirme, encore une fois, le caractère bilatéral et politique de la crise actuelle avec le Gouvernement espagnol qui a manqué à ses obligations vis-à-vis de la décolonisation du Sahara occidental conformément à la légalité internationale », ajoute la même source.

Ainsi, l’Algérie « qui est confiante quant à la justesse de sa position et au bien-fondé de ses décisions politiques souveraines à ce propos, n’a besoin d’aller chercher des positions en sa faveur, ni de la part de pays frères ou amis ni auprès d’organisations internationales », conclut la même source.