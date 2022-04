<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Prévision de récolte de 2,3 millions quintaux de céréales sur 139.036 hectares</span>

Selon les premières prévisions des services agricoles de Sidi Bel Abbés, le total de la superficie emblavée à travers tout le territoire de la wilaya est de 139.036 hectares de céréales pour la saison labour-semence 2021-2022.

Cette superficie est répartie entre les 50.437 hectares de blé dur et une estimation de 550.000 quintaux de production, plus les 29.103 hectares de blé tendre et les 260.000 quintaux attendus, ainsi que les 53.253 hectares d’orge (479. 295 quintaux misés), et les 6.243 hectares de gruau et les 43.701 quintaux estimés.

Quant au taux de production escompté, on avance une rentabilité entre dix et treize quintaux de céréales produites par hectare l’été prochain, soit une première estimation globale de production de 1.332.996 quintaux. Des données annoncées lors de la réunion de travail présidée par le wali Limani et qui a eu lieu mercredi dernier au siège de la wilaya. Dans le volet des légumes secs, on annonce une superficie de 739 hectares semée réparties comme suit : 122 h de pois chiche et une estimation de production de 9.600 quintaux, deux hectares de lentilles et une production de 1.6500 quintaux, 398 hectares d’haricots et une production de 1.800 quintaux, et les 217 hectares de petits pois d’une production de 1.600 quintaux.

Ce qui donne un total de 14.600 quintaux attendus avec une moyenne de huit quintaux de récoltes par hectare. Rappelons que selon les directives du ministère de l’agriculture visant à encourager les agriculteurs, les prix des graines ont été révisé et revus à la baisse à l’instar des pois chiches (un million de centime le quintal), 12.000 dinars pour les lentilles, 6.000 dinars le blé dur, 4.500 dinars le blé tendre, 3.400 l’orge, et 3.400 dinars le quintal de gruau. M. Bekkar