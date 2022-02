<span style='text-decoration: underline;'>LRF Oran: 9ème journée</span>:<br><span style='color:red;'>Problème de tenue à Sfisef et démonstration de Mérine</span>

La neuvième journée de la ligue régionale de football d’Oran disputée vendredi dernier a été marquée par le scandale survenu sur le stade Benhadda Miloud de Sfisef.

C’est le club local du CRB Sfisef qui se présenta en défaut de tenue supplémentaire poussant l’arbitre à annuler le match qui l’opposait au voisin du CRB Bern Badis. Ce dernier pointe à la quatrième position et à six points de retard sur le meneur Hennaya, mais Ben Badis a un match en moins et attend le verdict de la commission de la LRFO afin d’empocher les trois points de la rencontre, alors que le CRB Sfisef vient de perdre un point pour non paiement de ses amendes disciplinaires. L’Olympique de Boukhanéfis drivé par Haffaf Redouane a arraché la victoire face au mal classé Bendaoud et sort provisoirement de la zone des turbulences, tandis que le Gallia de Sidi Khaled a réalisé une bonne affaire avec le nul ramené de Hammam Bou Hadjar. En régionale deux, les clubs belabbésiens se sont biens battus en commençant par le leader Mérine qui réalisa son septième succès en accueillant le GCK Sidi Yagoub. L’IRB Mérine devance son poursuivant immédiat Sidi Ben Ada de cinq longueurs. En troisième position, le JS Berdrabine est allé vaincre chez le dernier Marsa Ben Mhidi. A noter la bouffée d’oxygène de Sidi Brahim qui a battu l’avant dernier Ain Youcef . Le plus gros score de la journée a été réalisé par le RC Lamtar qui a étrillé son adversaire l’USB Sebdou par quatre à un.

M. Bekkar