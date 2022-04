<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2022 / Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Prochain regroupement en juin et un tournoi à quatre en préparation annonce Bougherra</span>

La sélection algérienne A’ de football qui vient de boucler son premier stage de l’année par deux matchs amicaux contre le Togo (1-0, 0-0), reprendra du service en juin prochain avec un nouveau regroupement et un tournoi à quatre en préparation, en prévision du championnat d’Afrique des nations CHAN 2022 prévu en Algérie du 8 au 31 janvier prochain.

A l’issue de ce premier regroupement depuis le sacre arabe au Qatar, le sélectionneur national, Madjid Bougherra,a pris la parole avant le départ des joueurs pour les remercier pour leur «sérieux et engagement lors des séances d’entraînement et pour leur prestation lors des deux matchs qu’ils ont disputé contre le Togo à Blida», indique la FAF sur son site officiel. Le stage de la sélection nationale A’, entamé le 3 avril 2022 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa a pris fin dimanche soir avec le déroulement du second match amical ayant opposé l’équipe algérienne à son homologue du Togo (0 à 0), le premier disputé jeudi, avait été dominé par les Verts (1 à 0), toujours au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida. Le coach national a exhorté les coéquipiers de Dahmani, l’auteur de l’unique but des Verts, à poursuivre le travail au niveau de leurs clubs respectifs, tout en leur donnant rendez-vous pour le mois de juin pour un nouveau stage, au cours duquel un tournoi à quatre est en préparation. Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2022), aura lieu le 28 avril, tandis que les éliminatoires débuteront en juillet prochain, avait annoncé vendredi dernier la Confédération africaine de football (CAF).