<span style='text-decoration: underline;'>Navette maritime reliant Oran à Cap Falcon</span>:<br><span style='color:red;'>Prochaine reprise contre vents et marées</span>

La navette maritime, assurant la liaison en période estivale, entre le port d’Oran et le quai d’accostage, sis au village de Cap Falcon, dans la municipalité d’Aïn El Turck, devra reprendre incessamment, apprend-on auprès du chef de daïra.

Selon notre interlocuteur abordé à ce sujet par notre journal « une opération de dragage sera effectuée au préalable avant que ne soit donné le feu vert pour la relance de cette navette, prévue à la mi-juin, qui contribuera grandement au désengorgement de la circulation automobile sur les axes routiers, reliant la ville d’Oran à la contrée d’Aïn El Turck. Elle est très souhaitable au vu de sa grande utilité en période estivale ».

Il convient de signaler que cette navette a été suspendue en raison de la pandémie. Des rumeurs infondées à ce propos, ont, depuis, circulé pour prétendre que les bateaux assurant cette navette sont en berne, dans le sens péjoratif du terme. Un ridicule outrancier boosté par une insensée absurdité de la supputation. Toujours est-il que cette petite traversée estivale, qui suscite, notons-le, joie et approbation des vacanciers notamment, sera comme ses précédentes, assurée par des bateaux spécialement conçus et pouvant transporter jusqu’à 300 voyageurs. Huit (8) rotations quotidiennes (aller et retour) sont prévues pour permettre ainsi aux estivants d’éviter les embouteillages, qui se forment sur tout le réseau routier de la contrée d’Aïn El Turck en été.

La durée de la traversée n’excède pas les 40 minutes. Il importe de noter qu’un montage financier de 47 milliards de centimes a été nécessaire pour la réalisation de cet ouvrage ainsi qu’une enveloppe de 8 millions de dinars pour l’étude de ce projet, qui a été confié à la société étatique Meditram. Les travaux de réalisation de ce projet ont été confiés à une entreprise chinoise. Notons également dans ce registre que le transport des voyageurs de cette liaison maritime sera assuré à travers la mise à disposition de bus, qui assureront la navette entre cet embarcadère et le centre de la commune d’Aïn El Turck.

Cette louable initiative a été décidée, d’une part, dans le cadre de la promotion du secteur du tourisme dans la contrée côtière d’Aïn El Turck et d’une autre part pour tenter, un tant soit peu, d’alléger la circulation automobile sur ledit réseau routier, extrêmement saturés durant la période des trempettes et ce, en raison du considérable rush de véhicules des millions de vacanciers, de différentes régions du pays. Dans cette optique, il y a lieu de signaler que des instructions du wali ont été adressées quelques semaines auparavant aux responsables locaux pour procéder à la réhabilitation des aires de stationnement dans les alentours de ce quai d’accostage et de confier leur gestion à des personnes intègres. Ces directives visent en fait à assainir la situation dans cette activité saisonnière, qui s’est illustrée ces dernières années à travers une incroyable anarchie. Celle-ci a pris, notons le, des proportions démesurées lors de la dernière saison estivale et ce, avec toutes les conséquences négatives qui se sont répercutées sur le cadre de séjour et celui de l’environnement.

« Nous attelons d’ores et déjà à établir un cahier des charges pour procéder incessamment à la mise en adjudication les aires de stationnement dont dispose la commune, à hauteur du boulevard longeant le lieudit « Les Dunes », à mi-chemin du village de Cap Falcon où est répertorié le quai d’accostage » a confié en substance un élu de l’Apc d’Aïn El Turck. Notons que cette ligne maritime a enregistré un grand engouement auprès des Oranais, avec plus 20.000 voyageurs transportés au cours des 2 mois d’une seule saison estivale, soit une moyenne de 2.000 passagers par jour. L’annonce de sa reprise suscitera certainement l’engouement des vacanciers habitués à cette contrée côtière, notamment les adeptes de la navigation.

« C’est un plus, qui a beaucoup d’avantages, avec un bonus d’une petite balade en mer. C’est très conseillé pour ceux qui souffrent du stress dans les sordides cités dortoirs de la banlieue d’Oran», ont fait remarquer avec sarcasme des habitants du village de Cap Falcon, qui ont exprimé leur grande satisfaction suite à l’annonce de la prochaine reprise de cette navette maritime.

Rachid Boutlélis