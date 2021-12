<span style='text-decoration: underline;'>USTO-MB</span>:<br><span style='color:red;'>Prochaines «Portes ouvertes» sur l’industrie métallurgique de Tosyali</span>

Le Groupe Tosyali Algérie, basé à Béthioua (Est d’Oran), organise mardi des «Portes ouvertes» sur l’industrie métallurgique au profit des enseignants et étudiants de l’Université des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf» d’Oran (USTO-MB), a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement d’enseignement supérieur.

Cette manifestation sera une occasion pour les enseignants et étudiants de découvrir les métiers du groupe, les possibilités de formation et le programme des stages pour les étudiants, a précisé à l’APS, Maâmar Boudia, chargé de communication de l’USTO-MB. Cette journée «Portes ouvertes» sera également une occasion pour les enseignants et les chercheurs de cette université de connaître les opportunités de développement de la recherche scientifique avec ce groupe, a-t-il souligné. En parallèle, il sera question pour Tosyali de découvrir les spécialités assurées à l’USTO-MB, principalement en ce qui concerne le secteur de la sidérurgie, tels que la métallurgie, le génie mécanique et la chimie entre autres. Une série de conférences sur le thème de la sidérurgie sont programmées au profit des étudiants, a expliqué le même responsable. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une convention-cadre de partenariat, paraphée en avril dernier entre le groupe Tosyali et l’USTO-MB. Il a était convenu la mise en oeuvre d’un plan d’actions consistant dans un premier temps à organiser une journée «Portes ouvertes» à l’USTO-MB, sur les métiers du Groupe, ce qui permettra la mise en contact des enseignants-chercheurs de l’USTO-MB avec les professionnels du groupe, a précisé Mâamar Boudia.