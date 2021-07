<span style='text-decoration: underline;'>Unité «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Production de 4800 m3/j d’oxygène médical</span>

L’unité «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès oeuvre à assurer un approvisionnement quotidien en oxygène médical pour les structures sanitaires et hospitalières, à travers la production de 4.800 mètres cubes de ce produit vital très demandé dernièrement suite à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’Industrie et des mines.

Le directeur local de l’Industrie, Abderrahim Nadjib Benattoua a ainsi indiqué que la moyenne de production quotidienne de cette unité industrielle s’élève à 4.800 m3 d’oxygène médical conditionnés dans 600 bouteilles d’une capacité de huit (8) m3 chacune, notant que l’unité «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès alimente 11 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays. Selon M.Benattou, la capacité de remplissage à l’unité «Lind Gaz» Sidi Bel-Abbes dépend de la demande quotidienne, qui a enregistré récemment une hausse avec la troisième vague de la pandémie de Covid-19, affirmant qu’aucune baisse ou déficit d’approvisionnement en oxygène n’a été enregistré. Il a fait savoir que l’usine «Lind Gaz», avec son unité de Sidi Bel-Abbes, produit quotidiennement des quantités illimitées d’oxygène destiné aux hôpitaux et fonctionne à longueur de semaine et jusqu’à une heure tardive pour répondre à la demande, signalant que l’oxygène produit est également conditionné dans des bouteilles à usage domestique. Le directeur local de l’Industrie a souligné que la présence de l’unité industrielle «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès a facilité l’arrivée rapide de cette substance vitale aux hôpitaux et diverses unités sanitaires des secteurs public et privé.