<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Production de 530.000 quintaux de pomme de terre dès la fin de ce mois</span>

Ce sont 530.000 quintaux de pomme de terre que produiront quelques 1500 hectares dans certaines communes de la wilaya de Mostaganem, et qui seront disponibles sur le marché à partir de la fin du mois courant jusqu’à avril, selon les responsables des services agricoles.

Les semences et les engrais ont été payés chers par les agriculteurs, selon ce qu’ils avancent. Une question se pose, est ce que les prix de ce féculent, nécessaire à la cuisine baissera. Pour certains, oui, pour d’autres, ils préfèrent attendre l’entrée de ce produit agricole sur le marché pour voir. Actuellement, le kg de pomme de terre est cédé à 120 dinars au détail. Il est vital pour les pouvoirs publics d’entreprendre des mesures adéquates, susceptibles de réguler le marché des légumes par la suppression des intermédiaires qui perturbent et déstabilisent par une mauvaise qualité de distribution et approvisionnement les marchés. Les mesures conjoncturelles ne règlent pas définitivement les problèmes qui érodent le pouvoir d’achat des citoyens. Il faut des mesures objectives et rationnelles selon certains spécialistes en économie.

Charef.N