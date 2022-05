<span style='text-decoration: underline;'>AGRICULTURE</span>:<br><span style='color:red;'>Production de 55000 quintaux de pomme de terre</span>

Au niveau de la wilaya d’Oran ,une production annuelle de légumes importante est réalisée à savoir quelque 500000 quintaux sur une surface plantée qui s’élève à plus de 5000 hectares.

Concernant la filière de la pomme de terre ,cette année, la production a été satisfaisante et a atteint jusqu’à prés de 55000 quintaux au niveau des zones spécialisées pour la culture de ce légume. Ce produit est semé en grande dans les régions de Misserghine , Boutlélis, El Kerma et Hassi Ben Okba. Les patates sont très consommées et très appréciées par les citoyens et en général ne quittent pas les tables des familles au quotidien.

Par ailleurs et pour ce qui est de la technique de culture sous serre, elle est très fréquente et cette pratique agricole prend de l’ ampleur .Elle est très utilisée et étendue au niveau des terres agricoles qui relèvent entre autres de Ain El Türck ,Bethioua .

Les services du secteur de l’agriculture déploient tous les moyens pour permettre aux agriculteurs de bénéficier des avantages et de travailler leurs champs en usant des techniques performantes et des méthodes d’arrosage efficaces pour faire une bonne production et pour atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira