<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Production de plus de 160.000 quintaux de viandes lors de la campagne 2019-2020</span>

La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de plus de 160.000 quintaux de viandes blanches et rouges lors de la campagne 2019-2020, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Le bilan annuel présenté par le service production et appui technique à la DSA sur la production animale dans la wilaya fait état d’une production annuelle de 106.700 quintaux (qx) de viande blanche répartie entre 101.972 qx de poulet et 4.728 qx de dinde. Une production de 54.435 qx de viande rouge a été également relevée dont 23.100 qx de viande bovine, 2.638 qx de viande ovine et 7.545 qx de viande caprine. Au titre de la campagne 2019- 2020, il a été relevé le contrôle de 42.975 têtes de bétail lors de l’opération d’abattage. La production d’£ufs dans la wilaya de Mostaganem a atteint, lors de cette campagne plus de 260 millions d’unités soit une hausse de 18 millions d’£ufs (+7 pc) par rapport à la campagne de la saison précédente. Jusqu’à la fin de la campagne 2019-2020, le cheptel dans la wilaya de Mostaganem a atteint plus de 275.150 têtes, dont la plupart sont des têtes ovines avec environ 219.200 têtes, alors que les têtes bovines ont atteint 31.900 et caprines 24.000 têtes. S’agissant de la production de viande blanche et dérivés, les chiffres fournis par le service production et appui technique à la DSA indiquent que la capacité de production actuelle est proche de 5,3 millions de poulets et 39.000 dindes (viande blanche) et plus d’un million d’oeufs par an. La production de viandes rouges dans la wilaya de Mostaganem a connu une stagnation à environ 52.000 qx par an, et les viandes blanches une croissance annuelle maintenue depuis 2016, malgré les difficultés auxquelles certains éleveurs ont été confrontés en raison du coût de la production élevé, tout comme celui des équipements et les prix des aliments pour volailles, nonobstant les maladies infectieuses, a fait savoir la DSA.