<span style='text-decoration: underline;'>Guelma</span>:<br><span style='color:red;'>Production prévisionnelle de plus de 2 millions de quintaux de tomate industrielle</span>

La Direction des services agricoles (DSA) de Guelma prévoit une production de plus de 2 millions de quintaux de tomate industrielle au titre de la saison agricole 2021-2022, en dépit des difficultés auxquelles fait face la filière, a-t-on appris lundi auprès de cette direction.

Les prévisions de production dans la filière de la tomate industrielle au titre de cette saison se basent sur un rendement au niveau de la wilaya de 800 quintaux à l’hectare, a précisé la représentante de la DSA, Leila Hamouche, lors d’une journée de sensibilisation sur «La lutte contre la mineuse de tomate», organisée dans la salle des conférences de la Chambre d’agriculture. En dépit des conditions difficiles, la campagne de plantation de tomate industrielle à Guelma a été couronnée par la plantation de plus de 2.500 ha à travers le territoire de la wilaya, a ajouté la même responsable qui a précisé que le recul du niveau d’eau du barrage de Bouhamdane à Hamam Debagh, source d’approvisionnement principale du périmètre irrigué a été la plus grande contrainte, car poussant les agriculteurs à réduire les quantités destinées à l’irrigation agricole.

Pour sa part, Youcef Foughala, membre du bureau national du Conseil interprofessionnel de la filière de la tomate industrielle et également représentant de la wilaya de Guelma auprès de ce Conseil, a déclaré à l’APS en marge des travaux de cette rencontre, que les efforts déployés par les agriculteurs au titre de l’actuelle saison pour préserver la continuité et la pérennité de la production de la tomate industrielle constitue un défi surtout avec le déficit en eau. Le même responsable a également salué les efforts déployés par les autorités locales et les différents secteurs administratifs pour alléger les contraintes rencontrées par les producteurs de cette filière, notamment après la dernière décision portant mobilisation de 6 millions m3 d’eau du barrage de Bouhamdane pour l’irrigation des surfaces consacrées à la tomate industrielle, et ce a-t-il ajouté, même si cette quantité n’est pas suffisante mais contribue à sauver la saison. Cette journée de sensibilisation a été marquée par la présentation d’interventions sur le danger de la mineuse de tomate (Tuta absoluta), un insecte qui cause de grands dégâts à la production, selon Mustapha Belaâzougui, expert de la Société algérienne des produits phytosanitaires. Le même expert a évoqué le cycle de vie de Tuta absoluta qui constitue depuis 2008 un danger sérieux pour la tomate industrielle dans tous les pays du bassin méditerranéen, ayant une capacité de reproduction rapide si elle n’est pas éliminée de manière efficace.