<span style='text-decoration: underline;'>OPERATIONS DE REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER</span>:<br><span style='color:red;'>Programmation de 24 km de routes pour la quatrième tranche</span>

Dans le cadre du vaste programme de réhabilitation du réseau routier qui relève des divers quartiers de la wilaya d’Oran ,les services des travaux publics de la wilaya d’Oran ont déjà effectué plusieurs opérations de restauration des grandes artères .

Concernant la première tranche ,les travaux ont touché 9,5 kilomètres des routes qui relèvent des grands boulevards entre autres Chakib Arselane et des frères Niati .Concernant la seconde tranche les travaux porteront sur le traitement de l’ensemble des crevasses et des nids de poules qui s’incrustent et récidivent ainsi que des chaussées dégradées qui causent notamment des désagréments aux automobilistes et aux conducteurs de bus des différentes lignes qui fréquentent les grands boulevards et empruntent les grandes artères plusieurs fois par jour quotidiennement .Pour ce qui est des travaux de la troisième tranche, ils se dérouleront au niveau des quartiers d’Ibn Sina ,d’El Makari ,d’El Badr ,Bouaàmama ,et des boulevards importants tel que Général Féradeau ,la cité de l’Usto ,d’Es Sedikia.

Dans le même cadre, les dits services ont signalé qu’il est programmé la quatrième tranche qui portera notamment sur des travaux de réhabilitation de quelque 24 kilomètres de routes. Le but est de permettre aux usagers des routes de conduire aisément et de leur procurer plus de sécurité, de confort en circulant au quotidien sans faire de détours ni de fausse manœuvres en empruntant les routes des différents quartiers d’El Bahia.

Bekhaouda Samira