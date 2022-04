<span style='text-decoration: underline;'>CIRCUITS TOURISTIQUES LORS DES JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Programmation de la destination Tlemcen lors des visites</span>

Concernant le programme des activités qui se dérouleront en marge des jeux méditerranéens qui auront lieu en juin prochain, la wilaya de Tlemcen a été choisie pour faire aussi partie des circuits touristiques qui seront tenues au profit des visiteurs et des délégations qui viendront de plusieurs pays étrangers pour assister à cet événement sportif.

A cet effet, les sites et les monuments historiques et les lieux touristiques importants de cette wilaya seront au programme de ces visites . Il s’agit de faire connaître les traditions et les coutumes ainsi que le patrimoine matériel et immatériel de cette wilaya. Par ailleurs ,la chambre de l’artisanat et des métiers de cette wilaya sera chargée de chapeauter les différentes étapes pour la tenue du salon national du vêtement traditionnel local qui va regrouper les articles de différents artisans de plusieurs wilayas à savoir toutes les tenues des différentes régions du pays et fera partie d’une dizaine d’expositions de produits artisanaux qui se tiendra en marge de cette manifestation sportive importante.Une commission technique spéciale a été installée pour sélectionner les artisans qui relèvent de plusieurs chambres de l’ouest ,du sud ,du centre ,de l’est qui vont être choisis pour venir à la wilaya d’Oran pour représenter l’Algérie dans le secteur de l’artisanat et participer à ce programme varié en présentant des produits artisanaux qui répondent aux critères exigés.

Bekhaouda Samira