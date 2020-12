<span style='text-decoration: underline;'>Boutlelis</span>:<br><span style='color:red;'>Programme de reboisement de 50 hectares</span>

La daïra de Boutlelis (ouest de la wilaya d’Oran) a bénéficié d’un programme de reboisement de 50 hectares dans le cadre du développement des zones montagneuses, a-t-on appris samedi auprès de la circonscription des forêts de cette daïra.

La directrice de cette circonscription a indiqué, en marge d’une opération de reboisement organisée dans la zone de Keddara de la forêt d’El-Ançor, daïra d’Aïn El Turck, que 10 ha ont été plantés de caroubiers et d’arbres d’eucalyptus au niveau de la forêt de «Safra» dans la commune de Boutlelis, soulignant que l’opération, qui a débuté en ce mois de décembre se poursuit.

Dans le cadre du programme de développement des zones montagneuses, la commune de Misserghine, qui dépend aussi de la même circonscription, a bénéficié d’une opération de plantation d’oliviers sur une superficie de 22 ha, actuellement en cours de réalisation, a ajouté Fatima Boukraris, relevant que cette circonscription comprend les daïras de Boutlelis et Aïn El-Turck et couvre 7 communes et comprend un patrimoine forestier de 20.000 ha. Concernant l’aménagement de pistes rurales dans les daïras de Boutlelis et Aïn El-Turck, elle a fait part d’un programme ciblant 9,7 km dont 4,7 km dans la commune d’Aïn El Kerma, 3 km à Bousfer et 2 km au niveau de la cité El-Wiam commune de Misserghine, en plus des travaux de labours profonds concernant les terres agricoles dans la commune de Misserghine sur une superficie de 5 ha et une superficie similaire dans la commune côtière d’El-Ançor.

Lors de l’opération de reboisement programmée samedi, 2.000 arbustes de pin d’Alep ont été plantés sur une superficie de 2 ha dans la zone de Keddara dans la forêt d’El Ançor, en présence des autorités locales et des associations activant dans l’environnement, dont l’association d’ornithologie et de protection de l’environnement et de la faune et la Fédération nationale des chasseurs, a fait savoir la même responsable.

Cette opération, qui entre dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine forestier, est la troisième du genre au niveau de la circonscription des forêts de la daïra de Boutlelis, après la plantation de 3.000 arbustes de pin d’Alep sur une superficie de 2 ha au niveau de la forêt de la plage de «Madagh» et une seconde dans la forêt de «Terziza» dans la commune de Misserghine où 1.100 arbustes d’eucalyptus et de cyprès ont été plantés sur une superficie de 1,5 ha, indique la même source.