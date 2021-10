<span style='text-decoration: underline;'>CRASC </span>:<br><span style='color:red;'>Projet d’avenir entre la représentation et la construction chez les étudiants en débat</span>

Les services de la division de recherche en anthropologie de l’éducation et systèmes de formation du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle(CRASC) organisent mardi un séminaire de recherche au CRASC .

Cette manifestation mettra en exergue plusieurs axes entre autres la précarité professionnelle des diplômés universitaires en sciences humaines et sociales en matière des résultats de recherche et débat et le projet d’avenir entre la représentation et la construction chez les étudiants des universités .Cette conférence- débat entre dans le cadre du projet de recherche intitulé « l’université et ses acteurs ». Elle va permettre également de présenter les résultats des recherches effectués sur le terrain et de débattre aussi la problématique sur les relations conclues entre les organisations de formation et d’embauche. Ce séminaire va être notamment animé par des enseignants universitaires chercheurs au CRASC.

B.Samira