<span style='text-decoration: underline;'>BOUFATIS</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de raccordement des foyers du village de Aoumère au gaz naturel</span>

Dans le cadre des projets de développement à concrétiser au niveau des différents villages éloignés qui relèvent des diverses communes de la wilaya d’Oran, il est prévu le raccordement des foyers du village de Aoumère qui relève de la commune de Boufatis au réseau de gaz naturel.

Aussitôt les études, qui sont en cours, finalisées les différents travaux concernant ce projet seront lancés. Lorsque ce projet sera réceptionné ,la couverture concernant le raccordement des villages de cette commune au réseau de gaz naturel atteindra un taux global de 100%.Ainsi pour répondre positivement aux besoins des habitants de ces villages et essayer de lutter contre les carences enregistrées et pour arriver à améliorer les conditions et le cadre de vie dans ces lieux ,les services concernés s’impliquent pour achever les différents travaux à terme et avec toutes les finitions règlementaires .Les habitants de ces villages n’auront plus besoin par la suite d’aller remplir à chaque fois les bouteilles de gaz pour des services domestiques .Les services concernés veillent à offrir les prestations de services adéquates pour doter les villages défavorisés des commodités évidentes sur tous les plans pour leur apporter plus de confort dans leur quotidien.

Bekhaouda Samira