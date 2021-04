<span style='text-decoration: underline;'>RESEAU ROUTIER</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation de la route reliant Boutlélis à Madagh</span>

Dans le cadre du vaste programme des différents projets de développements à concrétiser concernant le secteur des travaux publics au niveau des diverses communes qui relèvent de la wilaya d’Oran, il est prévu un projet pour la réalisation d’une route reliant la commune de Boutlélis à celle de Madagh sur 25 km.

Cette voie est d’une grande importance pour la région ouest de la wilaya ainsi que d’autres travaux de renforcement seront concrétisés concernant la route périphérique d’Ain El Türck sur une longueur qui s’étale sur 17 kilomètres ainsi que la finalisation des travaux de la route nationale numéro 13 qui relie Oued Tlealet à Arzew ,et également la rénovation sur une distance de 25 kilomètres de la route de wilaya reliant Oued Tlealet à Oran .Le but de ces projets est d’assurer aux usagers des routes une conduite en premier lieu sécurisée confortable et des routes livrées dans les normes règlementaires exigées et pour lutter surtout contre les imperfections sur les routes pour combattre les accidents de la circulation et essayer d’offrir les meilleurs services en matière de routes aux automobilistes.

Bekhaouda Samira