<span style='text-decoration: underline;'>MISSERGHINE</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation d’un échangeur</span>

Pour régler les nombreux problèmes de bouchons au niveau de plusieurs lieux qui font couler beaucoup d’encre et entravent la fluidité de la circulation au niveau des routes, les services de la direction des travaux publics vont lancer plusieurs projets .

A cet effet ,il est prévu la réalisation d’un ouvrage qui va être effectué juste en haut de la trémie de la cité Djamel et va permettre de rejoindre directement le premier boulevard périphérique .L’enveloppe financière pour le réaliser s’élève à un milliard cinq cent de dinars .Sachant que lors des heures de pointes de longues files d’attente de véhicules sont enregistrées au niveau de ce rond point qui représente un des points noirs en matière de la circulation routière.

Ainsi avec ce projet la situation sera améliorée. Par ailleurs, un échangeur sera construit au niveau du pôle d’habitation de Misserghine ,pour permettre aux habitants des cités des deux côtés de la route de pouvoir circuler . L’étude a été faite et on attend l’enveloppe financière pour démarrer les travaux .

Les mêmes services proposent également la réalisation d’un autre à Oued Tlelat au niveau de l’autoroute est-ouest pour permettre aux automobilistes de sortir facilement sans entrer dans l’agglomération de Oued Tlelat pour éviter la circulation et gagner du temps. Aussitôt ces opérations achevées, les usagers des routes qui fréquentent ces endroits pourront se déplacer avec moins de contraintes.

Bekhaouda Samira