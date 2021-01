<span style='text-decoration: underline;'>Villages de Bouachriya et M’ssayssa (BETHIOUA)</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation d’un réseau d’assainissement</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développements à concrétiser au niveau des diverses communes éloignées de la wilaya d’Oran, les services concernés qui relèvent de la commune de Béthioua réaliseront un réseau d’assainissement au niveau des villages suivants Bouachriya1, 2 et 3 et au niveau de la localité de M’ssayssa également.

Ce projet est divisé en deux tranches et sera achevé et réceptionné vers la fin du mois de juin. Dans le même cadre, il a été signalé qu’il y aura également des chantiers pour la construction d’un nouveau groupe scolaire, d’un stade de proximité ainsi que d’autres travaux concernant le réseau de l’éclairage public au niveau du village de Bouachriya.

Pour le bon déroulement de l’ensemble des travaux, les services en charge du projet déploient tous les moyens humains et matériels pour les livrer avec toutes les commodités nécessaires.

Le but est d’assurer aux habitants de ces deux villages des conditions de vie meilleure dans un environnement adéquat, sain, de répondre favorablement à leurs besoins pour pallier notamment aux carences sur tous les plans dans leurs villages éloignés.

Bekhaouda Samira