<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BENYEBKA</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation d’une nouvelle route menant aux carrières</span>

Les problèmes qui se posent au niveau de la route qui mène aux carrières de la commune de Sidi Ben Yebka vont être résolus prochainement.

En effet, le passage des camions en continue à longueur de journée qui commencent à circuler dans ce tronçon très tôt à partir de 03 heures du matin jusqu’à 18 heures pour rejoindre le site des carrières et vis versa engendre des désagréments à ceux qui habitent aux alentours de cette voie. En effet, les nuisances sonores et les pollutions causées par la circulation de ces camions de grand tonnage dérangent ces habitants. Pour répondre aux demandes des citoyens et améliorer les conditions et leur cadre de vie, il est prévu la réalisation d’une nouvelle route pour permettre le passage de ces camions en les déviant des groupements d’habitations . De ce fait ,sur instruction du wali, une commission constituée de plusieurs membres s’occupent des différentes étapes à suivre pour trouver une solution adéquate pour concrétiser ce projet qui sera étudié sur tous les plans entre autres en matière de l’estimation budgétaire pour construire cette nouvelle voie . Par la suite cette commission fera un rapport au wali pour prendre la décision finale pour réaliser cette nouvelle route.

Bekhaouda Samira