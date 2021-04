<span style='text-decoration: underline;'>Sidi El Bachir</span>:<br><span style='color:red;'>Projets de développement au profit de l’agglomération urbaine</span>

L’agglomération de Sidi El Bachir, rattachée à la commune de Bir El Djir (à l’Est d’Oran), a bénéficié de projets de développement en matière d’aménagement urbain, d’éducation et de réhabilitation et ouverture des routes devant améliorer le cadre de vie de population, a-t-on appris jeudi auprès de cette collectivité locale.

Parmi les projets, dont quelques uns sont en cours de réalisation et autres en voie de lancement, figurent l’aménagement de la place de «La Concorde» en procédant à l’amélioration de l’éclairage public, la réalisation d’espaces verts, le revêtement de trottoirs et à la pose de mobilier urbain.

D’autres travaux d’aménagement sont en cours de réalisation au niveau de certains quartiers, à savoir le revêtement des routes, à l’instar de la «cité 160 logements», «la cité 66 logements» et «Haï Rahou», ainsi que la route principale de Sidi El Bachir, avec la réalisation d’espaces verts et la dotation en éclairage public, entre autres opérations, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de deux stades de proximité en gazon synthétique ont été également entrepris.

Ceux du stade, réalisé au niveau de la «cité 160 logements» sont achevés, en attendant l’entame de l’opération de revêtement du stade principal «Chahid Mahmoud» en gazon synthétique, a-t-on ajouté de même source. Pour les opérations en phase de lancement, il est prévu l’aménagement de quatre écoles primaires, ainsi que la réalisation d’une cantine scolaire. Ces projets seront prêts avant la prochaine rentrée scolaire, a-t-on indiqué.