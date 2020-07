<span style='text-decoration: underline;'>Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Prolongation de la suspension des certaines activités à Khenak Mayoune</span>

Deux arrêtés de wilaya portant prolongation de suspension temporaire de certaines activités dans la commune de Khenak Mayoune (Skikda) et interdiction de circulation automobile sur certains axes routiers de cette wilaya ont été signés par le chef de l’exécutif local, Aissa Aroua, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris l’APS, vendredi, auprès des services de la wilaya.

La décision de prolongation de suspension temporaire de certaines activités à Khenak Mayoune, située à l’extrême Ouest de Skikda, prendra effet à partir de dimanche prochain pour une période de dix (10) jours, a précisé la même source détaillant que cette décision est inscrite dans le cadre des mesures prises pour endiguer la propagation du Covid-19. Les services de la wilaya ont relevé que la décision de suspension temporaire est à titre préventif et concerne de nombreuses activités, le transport en commun par bus et taxis vers et depuis la commune, les activités commerciales ainsi que l’interdiction d’accès à la commune, connue pour être une région touristique.

La décision portant interdiction de circulation automobile, pour une durée indéterminée, applicable dés ce vendredi, concerne le carrefour situé sur le chemin de wilaya (CW) n 8 menant au village “”Azla’’ et vers Chetaibi dans la wilaya d’Annaba ainsi que le carrefour des CW n 12 et 10 de Guerbez menant vers les plages des communes d’El Marsa et Ben Azouz, exception faite pour les habitants de la région, a-t-on encore noté. La même source a indiqué que toute transgression des dispositions de ces deux décisions est passible de sanction.