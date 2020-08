Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, mercredi dans un communiqué, le prolongement des horaires du confinement partiel à domicile dans toutes les communes de la wilaya de Mostaganem, de 23h00 à 06h00 et ce, pour une durée de 15 jours, à compter de demain, jeudi.

«Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique dans la willaya de Mostaganem, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire tient à informer l’ensemble des citoyens, et après accord des autorités publiques compétentes, qu’il a été procédé au prolongement des horaires du confinement partiel de 23h00 à 06h00 et ce, pour une durée de 15 jours, à compter de jeudi 13 août 2020, dans toutes les communes de la wilaya », a indiqué le communiqué. Ce confinement partiel impliquera pour toutes les communes de la wilaya de Mostaganem un arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des véhicules, conclut la même source.