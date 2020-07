<span style='text-decoration: underline;'>FÊTE DE LA POLICE À EL TARF</span>:<br><span style='color:red;'>Promotion de 182 éléments et hommage aux staffs médical et paramédical</span>

Au moins 182 agents relevant des différents services de la sûreté de la wilaya d’El Tarf ont été promus et un groupe de médecins impliqués dans la lutte contre la propagation du coronavirus a été honoré à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la création de la Police nationale.

Organisée au niveau de l’unité de servitude et de maintien de l’ordre de Sidi Belgacem, au chef lieu de wilaya la cérémonie a laquelle a pris part le wali Harfouche Benarar, accompagné de nombreux cadres de la Sûreté de wilaya a été marquée par la remise de grades aux agents de la police promus. Aussi, un hommage appuyé a-til été rendu au personnel médical exerçant tant au niveau de la sûreté de wilaya que dans les autres structures de santé relevant de la direction locale de la santé et la population (DSP), mobilisés dans la lutte contre la Covid- 19. A l’occasion, le wali et le chef de sûreté, Fouad Chorfia, sont intervenus pour mettre en relief le travail renforcé mené par l’ensemble des agents de police dans le cadre de la lutte contre le crime et délits en cette période de crise sanitaire, ainsi que les efforts qu’ils déploient “”inlassablement» depuis l’apparition de la pandémie aux côtés des différents autres services, particulièrement le personnel soignant, en première ligne dans ce combat. L’importance de se conformer aux conseils et mesures préventives, notamment le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, dispensés au titre du dispositif de prévention contre la propagation de ce virus, a été fortement recommandée. Depuis l’apparition de la pandémie, 3.486 opérations de sensibilisation sur la lutte contre la Covid19 ont été effectuées dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on fait savoir, signalant également la diffusion de près de 80 émissions radiophoniques dédiées à la sensibilisation et le respect des gestes barrières. Aussi, 1550 campagnes de sensibilisation ciblant exclusivement les commerçants ont été menées, a-t-on relevé, avant de faire état de 1.355 opérations de distribution de dépliants consacrés aux moyens utilisés pour éviter la contamination au coronavirus, ainsi que près de 680 autres actions de sensibilisation similaires diffusées par le biais des réseaux sociaux et 785 autres de désinfection et de nettoyage de lieux publics. Il a été fait état également des efforts déployés dans le respect de la décision de re-confinement des communes côtières d’El Kala et d’El Chatt, ainsi que de l’interdiction de la baignade au niveau de la quinzaine de plages, habituellement autorisées.