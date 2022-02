<span style='text-decoration: underline;'>Importation des véhicules</span>:<br><span style='color:red;'>Publication imminente du nouveau cahier des charges</span>

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a annoncé hier la publication imminente du nouveau cahier des charges portant les conditions de l’importation des véhicules.

«Le nouveau cahier des charges lié à l’importation des véhicules est prêt et sa publication est imminente», a déclaré le ministre lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. Le ministre a précisé que le nouveau cahier des charges vise à mettre en place une véritable industrie de véhicules et non pas celle qui se limite au montage, précisant que le document est actuellement au niveau du gouvernement. «Le cahier des charges fixant les conditions d’importation de véhicules est actuellement sur la table du gouvernement, et devrait être publié prochainement», a-t-il détaillé. M. Zaghdar a affirmé, dans ce contexte, que «l’objectif recherché par les conditions contenues dans ce cahier des charges est de parvenir à une vraie production de véhicules avec des compétences algériennes, et pas seulement «faire gonfler les roues». Il a souligné que «cela est possible mais il faut s’appuyer sur des mécanismes solides en coordination avec de vrais partenaires».

Dans le même sillage, le ministre a révélé que 73 dossiers de demande d’autorisations d’importation de véhicules ont été déposés par des opérateurs économiques. «Ces dossiers sont en cours d’examen au niveau de la commission sectorielle», a-t-il indiqué, précisant que cette dernière a reçu 46 recours. M. Zaghdar a précisé que les services du ministère de l’Industrie traitent ce dossier avec prudence, précisant que des modifications ont été introduites dans le nouveau cahier des charges.

S’agissant de la hausse des prix des véhicules au cours des derniers mois, le ministre a affirmé que cette augmentation est due à la hausse des coûts de transport et de l’assurance, ce qui constitue l’une des conséquences de la pandémie du coronavirus.

Interrogé, par ailleurs, sur l’application de la feuille de route en vue de concrétiser les recommandations de la dernière conférence nationale sur la relance économique tenue sous le patronage du président de la République, le ministre a dit s’attendre «à la création de plus de 75 000 emplois en cas de la levée des obstacles et de l’accompagnement des projets bloqués ou qui faisaient face à des entraves». Le ministre a expliqué que les 864 projets qui étaient à l’arrêt pour des raisons bureaucratiques, ont obtenu des autorisations exceptionnelles.Il a précisé que parmi les 864 projets 503 ont été traités, dont 364 qui ont été effectivement lancés, et sont entrés dans la phase de production et ont permis la création de 24 000 emplois permanents dans une courte période.

S’agissant de la situation du complexe sidérurgique d’El Hadjar, le ministre a affirmé que celui-ci a besoin d’une restructuration afin de préserver «cet héritage qui a permis de réaliser des exportations d’une valeur de 5 milliards de dinars». En réponse à une question concernant le foncier industriel, le ministre a fait savoir que «14 600 terrains ont été concédés afin de réaliser des investissements, mais ils sont inexploités». «Parmi les lots du foncier industriel non exploités, un total de 1.200 parcelles d’une superficie de 400 hectares ont été récupérées», a déclaré le ministre soulignant que l’ensemble de ces terrains récupérés seront orientés au profit des vrais investisseurs dans différentes wilayas du pays.

Samir Hamiche