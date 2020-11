<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>Qualification de huit nouvelles recrues, mais pas le staff technique</span>

L’USM Bel-Abbes, interdite jusque-là de recrutement, a réussi àqualifier pas moins de huit nouveaux joueurs en prévision du démarrage du championnat de Ligue 1 de football prévu pour vendredi prochain.

Le site officiel de la Ligue de football professionnel (LFP) a publié mardi la liste des joueurs de l’USMBA ayant obtenu leurs licences pour le moment, et dans laquelle on y retrouve huit nouvelles recrues. Il s’agit de Guedacha, Semahi, Baouche, El Ouertani, Khadir, Kheiraoui, Sailaa et Mouaki, sachant que le premier nommé, qui a signé son contrat par voie électronique, est toujours bloqué en France en raison de la fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Il y a quelques jours, le directeur général de l’USMBA, Abbes Morsli, a indiqué que sa direction a réussi à réduire à près de 45 millions de dinars le montant des dettes du club envers anciens joueurs ayant saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), alors que celui initial était de l’ordre de 150 millions. Le club de l’Ouest du pays poursuit ses efforts pour apurer ses dettes et lever totalement l’interdiction de recrutement dont il fait l’objet afin de qualifier le restant de ses nouvelles recrues au nombre de cinq et aussi les membres de son nouveau staff technique à leur tête l’entraineur Lyamine Bougherara. Par ailleurs, après avoir mis un terme à leur grève qui a duré quatre jours, les joueurs de la formation de la «Mekerra», qui ont repris dimanche l’entrainement, sont conviés depuis à un programme de préparation spécifique, selon leur coach. Ce dernier a dit s’activer pour assurer deux matchs amicaux à ses poulains les 25 et 28 courant, profitant du report de leur premier match officiel contre le MC Alger en raison des engagements du club de la capitale dans la Ligue des champions africaine.