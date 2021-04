Quand les criminels sont applaudis

Nous vivons dans le monde des lâches et des hypocrites. Le monde entier a applaudi des deux mains la politique de vaccination israélienne contre le covid-19. Un succès, estiment tous les pays occidentaux et même les nouveaux alliés arabes de l’entité sioniste. Mais ce que ne disent pas ces champions de l’injustice, c’est que ce même Israël a privé les Palestiniens d’avoir accès aux vaccins. Le gouvernement Netanyahu a opté depuis de longues années pour une politique d’agression et de privation contre tous les territoires palestiniens, qu’il est d’ailleurs en train d’annexer les uns après les autres, et ce en totale contradiction avec toutes les résolutions onusiennes et la légalité internationale.

Au moment où l’on salue Israël et son grand succès dans la lutte contre le coronavirus, des centaines de Palestiniens meurent de ce même virus. A Ghaza, ce sont en moyenne entre 20 et 30 personnes qui décèdent chaque jour, alors que le nombre des cas de contamination ne cesse de progresse. Nous sommes en face d’une vraie politique d’apartheid, mais personne n’ose dire les choses. Personne ne condamne et tout le monde fait semblant de voir ailleurs, s’il ne dresse pas les lauriers aux criminels israéliens.

Et dans cette hypocrisie générale de l’occident, les régimes arabes ne sont pas exempts de tout reproche. Pire encore, c’est grâce à ces pays comme les Emirats, le Bahreïn ou le Maroc qu’Israël se permet toutes les exactions et toutes les barbaries. Ces traites leur ont donné la dernière couverture criminelle qui leur manquait, et c’est ce qui explique ce qui se passe maintenant en Cisjordanie où les Palestiniens d’El Qods occupée sont victimes, depuis le début de ce mois sacré de ramadhan, d’attaques violentes des colons et des forces d’occupation israéliennes qui ont blessé plus de 100 palestiniens et arrêté une cinquantaine d’autres.

Une politique d’extermination, car c’est bien de cela qu’il s’agit, qui se déroule dans un silence accablant, et qui laisse le peuple palestinien seul face à ses bourreaux qui lui infligent quotidiennement les pires atrocités, sans que personne ne bouge ou ne s’offusque, à commencer par les régimes arabes de la honte, de Rabat à Manama. Car ce sont ces traites arabes qui ont cautionné, le jour où ils ont signé la normalisation de leurs relations avec l’entité sioniste, ces exactions et signé avec le même stylo la fin de la cause palestinienne et livré tout un peuple aux criminels sionistes.

Abdelmadjid Blidi