<span style='text-decoration: underline;'>PROFUSION DE STATIONS DE TAXIS CLANDESTINS</span>:<br><span style='color:red;'>Quand l’informel s’organise à Aïn El Türck</span>

La nature a horreur du vide, dit l’adage. C’est ce qu’ont parfaitement compris, les particuliers propriétaires de véhicules et qui ont jeté leur dévolu sur la profession de taxi clandestin pour desservir les lignes urbaines et suburbaines à l’intérieur comme à l’extérieur de la commune d’Aïn El Türck ou pour rallier la ville d’Oran.

La profession, au demeurant illicite, a tendance à se formaliser, dans l’informel, puisque les taxieurs clandestins se sont organisés, en créant, toujours dans l’informel, des stations un peu partout dans la commune d’Aïn El Türck, dont la plus réputée, celle dite de la place Vassas, où s’entremêlent, non sans fracas, souvent même, les taxieurs agréés avec ceux occasionnels. L’espace étant devenu réduit pour contenir toute cette armada de transporteurs, d’autres espaces ont été investis un peu partout dans le cheflieu, servant de points de desserte pour les localités de Cap Falcon, El Qaria, relevant de Bousfer, les Andalouses, ou encore en milieu urbain. En fait, c’est une véritable organisation qui est installée, bien huilée, avec des chefs de quai qui accommodent l’embarquement des passagers, le tour de rôle des taxieurs, contre une remise que reverse le transporteur lors de chaque course. Mieux encore, les chefs de quai, entretiennent l’ordre entre les taxieurs tout en veillant à ce qu’aucun « contrevenant» ne vienne mettre du désordre, dans l’engrenage sauf si ce dernier, est « plébiscité ». Les usagers, pour leur part, notamment ceux habitant des contrées inaccessibles, comme La Madrague pour ne citer que ce caslà, ne s’en plaignent plutôt pas, puisque le taxi clandestin demeure leur seule alternative pour rejoindre leurs lieux de domiciliation, en particulier lors des heures de pointe que désertent les transporteurs agréés. Pour beaucoup de citoyens qui ont souvent recours aux transporteurs clandestins c’est un service pour un bien, même s’il est dans l’informel et n’offre aucune assurance à l’usager en cas d’accident ou d’ imprévu.

Karim Bennacef