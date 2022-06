<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022 /lutte gréco-romaine</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre Algériens qualifiés en demi-finale</span>

Les Algériens Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Ishak Ghaiou (67 kg) et Hichem Kouchit (130 kg), se sont qualifiés en demi-finale du tournoi méditerranéen de lutte gréco-romaine, dimanche au Palais d’expositions à Haï M’dina J’dida (Oran).

Sid Azara (87kg), médaillé d’argent aux JM 2018 de Tarragone (Espagne), s’est débarrassé du Français Johnny Bur (3-0), également pour le compte des quarts de finale. En demi-finale, Sid Azara affrontera le Turc Cengiz. De son côté, Ouakali (77kg), champion d’Afrique en titre, a battu en 8es de finale l’Espagnol Sanchez Silva (10-2), avant de passer l’écueil de l’Italien Russo (8-0), en quarts de finale. En demi-finale, l’Algérien affrontera le Croate Kamenjasevic. Même chose pour Kouchit (130 kg) qui a perdu son premier combat devant le Tunisien Guennichi (5-1), avant de se racheter face à l’Italien Varicelli (9-0). Il devra également disputer les des demi-finales. Dans la catégorie des 67 kg , le lutteur Ishak Ghaiou (67kg) a battu sans difficulté le Portugais De Matos Oleivera (7-1), pour le compte des quarts de finale. Il devra, lui aussi, disputer les demi-finales. Par ailleurs, Abdeldjebbar Djebbari (60kg) a perdu son combat des quarts de finale devant le Croate Lizatovic (7-0).Il devra attendre les combats des demi-finales pour espérer jouer les repêchages pour la médaille de bronze. «Nous gardons toutes nos chances pour atteindre les finales, mais la tâche de nos représentants ne sera guère facile, en présence des adversaires qui sont champions d’Europe et même des vice-champions du monde. Des lutteurs comme Ouakali et Sid Azara peuvent prétendre à la médaille d’or.», a déclaré à l’APS Arezki Ait-Hocine, directeur des équipes nationales (DEN). Les Combats des demi-finales sont programmés pour ce dimanche à partir de 17h00. La sélection algérienne des luttes associées prend part au rendez-vous méditerranéen d’Oran avec un effectif composé de 16 athlètes dans les trois styles (gréco-romaine, libre et lutte féminine), sous la conduite des entraîneurs Maazouz Bendjedaa et Messaoud Zeghdane. Pas moins de 142 athlètes représentant 20 nations sont présents au tournoi méditerranéen de la lutte associée.