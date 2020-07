<span style='text-decoration: underline;'>Activité minière nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre axes pour développer le secteur </span>

Pour booster davantage l’activité minière en Algérie, le gouvernement a décidé de créer un portefeuille ministériel dédié à ce secteur, à savoir le ministère des Mines, qui ne fait plus partie de celui des Énergie comme fut le cas auparavant.

Alors que l’Algérie dispose d’un fort potentiel en la matière où plusieurs dizaines de sites miniers sont actuellement en activité, le gouvernement envisage de booster cet important segment d’activité pour un meilleur apport aussi bien dans l’industrie que dans le PIB. Ainsi, le tout nouveau ministre des Mines, Mohamed Arkab, qui a eu déjà à diriger le département des Énergies et des Mines par le passé, a révélé, hier, quatre axes pour développer le secteur. Intervenant sur les ondes de la chaîne I de la Radio nationale, le ministre a étalé les grandes lignes d’une stratégie qui vise à développer un secteur minier qui contribuera à la relance économique et à soutenir les industries de transformation d’une part et à la création de postes d’emploi et apporter une prévalue d’autre part.

Le ministre a souligné l’objectif de la création de ce département ministériel qui vise, explique-t-il à «revitaliser le secteur minier à travers le pays afin qu’il joue un rôle dans la reprise économique et le soutien à l’industrie».

Pour le ministre, l’intérêt que porte l’Algérie à ses richesses minières qui sont nombreuses, s’explique par la nécessité pour le pays de développer et de booster davantage les activités hors hydrocarbures et permettre ainsi à l’économie nationale de se dégager des griffes de la rente pétrolière.

Évoquant ensuite les raisons qui n’ont permis jusque-là au secteur minier de connaitre un essor attendu de lui, M. Arkab a expliqué que la faible contribution du secteur minier dans l’industrie nationale et le PIB est due «aux politiques menées par les gouvernements précédents, en indiquant que le gouvernement actuel se dirige vers la diversification de l’économie nationale».

Pour ce qui est de la stratégie du développement du secteur que le nouveau département des mines s’attellera à concrétiser sur le terrain, M. Arkab détaille un programme composé de quatre axes.

Il s’agit pour le premier de «la révision de la loi régissant l’activité minière pour la rendre plus attractive auprès des investisseurs locaux et étrangers. Le second consiste à «reconsidérer la carte nationale minière pour la faire répondre aux standards internationaux en termes de précision». S’agissant du troisième axe, celui-ci «vise à développer les mines existantes en les restructurant, en les organisant et en les gérant».

Pour le quatrième axe, celui-ci «concerne la formation de la composante humaine pour augmenter l’efficacité des ressources humaines», détaille le membre du gouvernement.

Par ailleurs, le ministre des Mines a saisi l’opportunité pour valoriser l’apport des compétences algériennes, des entreprises publiques et privées, dans la réalisation des futurs projets miniers.

S’agissant des potentialités dont dispose l’Algérie dans le secteur minier, le ministre a estimé à près de 1000 matières minières qui se trouvent dans le sous-sol du pays dont 70 millions tonnes constituées de fer et se trouvant entre le site « d’Ouenza» et « Boukhadhra » (Tébessa) et 3 millions de tonnes se trouvent à Gar Djebilet (Tindouf).

Concernant le phosphate, une quantité de 2,5 tonnes se situe à Tébessa et ses environs, révèle-t-il. Le ministre a indiqué enfin que la stratégie de la relance des sites miniers se repose sur un programme à court et à moyen terme.

Samir Hamiche