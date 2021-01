<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre blessés dans l’incendie d’une maison</span>

Les éléments de la protection civile de Sidi Bel Abbés sont intervenus pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans une maison sise à la Rue Casbah au chef lieu. Quatre personnes ont été blessées dont deux présentant des difficultés respiratoires. Grâce à l’intervention des 28 sapeurs pompiers (25 agents, deux officiers et un médecin) et leurs matériels de quatre camions citernes et deux ambulances, des vies humaines ont été sauvées, ainsi que la maison incendiée et les habitations limitrophes.

M. Bekkar