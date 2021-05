<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions (quarts de finale - aller)</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre joueurs algériens dans l’équipe type</span>

Trois joueurs du CR Belouizdad : Mokhtar Belkhiter, Zakaria Draoui, et Amir Sayoud, ainsi qu’un joueur du MC Alger : Miloud Rebiaï, ont été retenus dans l’équipe type des 1/4 de finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputés vendredi et samedi, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) lundi soir sur son compte officiel Twitter.

Le MCA n’a pas fait mieux qu’un match nul vendredi à domicile face aux Marocains du WA Casablanca (1-1), alors que le Chabab a réalisé une excellente opération en s’imposant samedi au stade du 5-juillet face aux Tunisiens de l’ES Tunis (2-0). Pour rappel, la CAF a annoncé lundi avoir retenu les deux milieux de terrains : Miloud Rebiaï (MC Alger) et Zakaria Draoui (CR Belouizdad), pour le titre du joueur du week-end, à l’occasion des 1/4 de finale (aller). Les deux joueurs algériens se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Rebiaï a pu éviter à son équipe la défaite, en égalisant face au WAC, alors que Draoui a été l’un des artisans du succès du Chabab à domicile face à l’ES Tunis (2-0), en marquant un but et délivrant une passe décisive. Les quarts de finale retour se joueront samedi prochain.

L’équipe type des 1/4 de finale (aller) :

Gardien : Mohamed El-Shenawi (Al-Ahly)

Défenseurs : Mokhtar Belkhiter (CR Belouizdad), Yahya Attiat (WA Casablanca), Miloud Rebiaï (MC Alger), Eric Matoho (Kaizer Chiefs)

Milieux : Yahia Jabrane (WA Casablanca), Aliou Dieng (Al-Ahly), Samir Sayoud (CR Belouizdad), Zakaria Draoui (CR Belouizdad)

Attaquants : Samir Nurkovic (Kaizer Chiefs), David Castro (Kaizer Chiefs).