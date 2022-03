<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre joueurs du cru sélectionnés en équipe nationale U23</span>

La sélection nationale U23 est en regroupement du samedi 12 au mardi 15 mars 2022 à l’hôtel Mazafran de Zéralda. Le sélectionneur national, Noureddine Ould Ali a convoqué une liste de 30 joueurs pour un stage de 04 jours.

Ce stage précède l’autre rassemblement qui intervient durant les dates FIFA en présence, cette fois-ci, des joueurs évoluant à l’étranger et qui se déroulera en Mauritanie.

Ce stage sera ponctué par une double confrontation amicale face au pays hôte. Ce qu’on retient de cette liste, c’est la convocation de quatre joueurs nés en 2001 issus de Bel Abbés et formés par l’USM Bel Abbés, à savoir le gardien Maâchou Redouane, l’arrière gauche Bendouma Abdellah, et les deux milieux offensifs, Menazla Abdelkader et El Badaoui Mohamed Fayçal qui joue actuellement avec le JS Saoura. Cela signifie simplement que (la patte comme on dit dans le jargon du foot) existe mais il suffit un peu de considération envers ces jeunes. On se souvient que durant l’été 2021, l’ex entraîneur des seniors Sidi Ahmed Slimani avait recruté des joueurs espoirs de différentes régions du pays tout en écartant de jeunes de cru (à l’instar d’El Badaoui qui a préféré s’exiler à Béchar) ,ou encore le meneur de jeu Nabil Bekkar qui a une la mauvaise aventure d’être écarté et par Slimani et par l’ex entraîneur des U21 Brahmi. Ce jeune Bekkar qui depuis la fin de mission de Brahmi, a retrouvé sa place parmi les réservistes qui n’ont pas connu de défaite depuis six matchs et ont remonté au classement de la dernière à la 14ème place avec la récente victoire de trois buts à un à Ain Defla face au SCAD local. Mais là où le bât blesse, c’est de voir les jeunes catégories ne pas trouver de moyens pour se déplacer pour le compte des joutes officielles à l’instar des U16 et U17. Où sont donc les dirigeants, la tutelle qu’est la DJS et le pire, quel rôle joue le club amateur, le CSA-USMBA censé être responsable des jeunes catégories ?

B. Didéne