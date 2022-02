<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre joueurs libérés</span>

Quatre joueurs du MC Oran ne poursuivront pas l’aventure avec cette formation après avoir été libérés par la nouvelle direction de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris dimanche de cette dernière.

Il s’agit de Khettab, Berrached, Talha et le Camerounais Abega, sachant que les trois derniers cités ont tous été recrutés par l’ex-président du club, Tayeb Mahiaoui au cours de l’intersaison. Cette décision intervient au lendemain de l’annonce officielle par la direction oranaise de la nomination d’un nouveau staff technique à sa tête Abdelkader Amrani qui succède à l’ex-staff dirigé par le Tunisien Moaz Bouakaz. Néanmoins, la qualification du nouveau staff technique des «Hamraoua» pour prendre place sur le banc de touche dépend désormais d’une résiliation à l’amiable des contrats de Bouakaz et ses assistants. Or, jusque-là, la direction du MCO n’a pas encore trouvé un terrain d’entente dans ce registre avec les concernés, souligne-t-on de même source. Le point de discorde entre les deux parties a trait au nombre des salaires à indemniser, étant donné que le désormais ex-coach des «Hamraoua» et ses adjoints insistent pour bénéficier de la totalité des mensualités du restant de la durée de leurs contrats, soit jusqu’à la fin de la saison en cours, indique-t-on encore. Par ailleurs, et profitant de la trêve hivernale à laquelle est soumis le championnat de l’élite, le MCO, sous la houlette de son nouvel entraineur, qui a déjà eu un premier passage dans ce club en tant qu’entraineur il y a de cela 22 ans, est entré en stage bloqué à Mostaganem. Les «Rouge et Blanc» ont terminé la phase aller à la 13e place avec 18 points, devançant de quatre unités le premier potentiel relégable, le NA Hussein Dey.