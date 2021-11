<span style='text-decoration: underline;'>CR Belouizdad</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre matchs de suspension pour Keddad, dont deux avec sursis</span>

Le défenseur du CR Belouizdad, Chouaïb Keddad a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, pour avoir tenu des «propos injurieux envers l’arbitre» ayant officié le match de la deuxième journée de Ligue 1 contre le CS Constantine (1-1) disputé vendredi.

Les faits s’étaient produits bien après le coup de sifflet final, ce qui n’a pas empêché l’arbitre de brandir un carton rouge à Keddad, avant de mentionner cet incident dans son rapport. La sanction du défenseur belouizdadi a été rehaussée d’une amende de 40.000 DA, suivant l’article 58 du code disciplinaire, «en sus de l’avertissement reçu lors de la rencontre, et comptabilisé comme simple avertissement, comme stipulé dans l’article 45» a encore précisé la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (CD/LFP). Ladite commission s’est réunie dimanche, sous la direction de son président, Kamel Mesbah, en présence des membres Sofiane Djediat, Amel Nadjeh, Amine Hassani et du juriste Habib Mehideb. Autre joueur à avoir écopé d’une lourde sanction à l’issue de cette deuxième journée de Ligue 1, le Tlemcenien Houssem Bahraoui, sanctionné de trois matchs de suspension, dont un avec sursis «pour voie de fait» lors de la défaite de son équipe chez le RC Relizane (2-1). «La sanction de Bahraoui est rehaussée d’une amende de 30.000 DA, suivant l’article 56 du code disciplinaire» a-t-on encore précisé de même source. Côté entraîneurs et administrateurs, c’est le RC Relizane qui a été le plus lourdement sanctionné lors de cette deuxième journée, car outre l’entraîneur Noureddine Meguenni, ayant écopé de deux matchs de suspension fermes «pour contestation répétée», le coach des gardien, Lazreg Benfissa a été également sanctionné. Ce dernier a en effet écopé d’un match de suspension ferme (ndlr : interdiction de terrain et de vestiaires), en plus d’une amende de 30.000 DA. Même la sanction de Meguenni a été rehaussée d’une amende de 30.000 DA, et elle inclut également une interdiction de terrain et de vestiaires. Le RCR, club hôte de cette rencontre contre le WAT a écopé d’une autre sanction, de l’ordre de 40.000 DA, pour conduite incorrecte de l’équipe». A noter également que le joueur de l’ASO Chlef, Houssam Meharzi a écopé d’un match de suspension ferme, pour «contestation de décision», en plus d’une amende 30.000 DA. La Commission de discipline a rappelé aux clubs que «le règlement» leur donne le droit de «faire appel devant la commission de recours de la FAF dans les délais cités dans l’article N.96» du règlement des championnats professionnels.