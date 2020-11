<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE) </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre matchs nuls, un coup d’épée dans l’eau</span>

Après huit mois de repos for cé imposés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), le championnat d’Algérie de Ligue 1 de football a repris timidement ses droits, vendredi, avec le déroulement de quatre rencontres pour le compte de la 1re journée de la saison 2020-2021.

A coup sûr, l’absence du public, pour cause de «Coronavirus», a pesé lourd dans la balance, puisque les quatre matches se sont soldés sur un score de parité. On peut dire que les équipes visiteuses sont les principales bénéficiaires de cette journée inaugurale, dont le nouveau promu, le WA Tlemcen qui a forcé les locaux de CS Constantine au partage des points, au moment où les «Sanafirs » sous la conduite de leur entraineur Abdelkader Amrani, sont donnés comme l’un des favoris pour la course au titre. Le MC Oran, version «Casoni» a obtenu un précieux point à Alger, devant le NA Hussein Dey (1-1). L’Oranais Abdelkader Boutiche détient tout de même, le titre honorifique du premier buteur de la saison «2020-21», un but inscrit sur penalty (44e). Les «Sang et Or» auteurs d’un nombre record de recrues, lors du mercato estival, se sont contentés d’égaliser dès la reprise par Si Ammar (46e). Le Paradou AC qui continue de puiser dans son véritable centre de formation, a obtenu également un précieux point sur le terrain du nouveau promu le RC Relizane, désormais drivé par l’ancien international, Si Tahar Chérif El-Ouzzani. Les Relizanais qui attendent avec impatience la qualification de leurs nouvelles recrues ont répondu par Hatala (43e) au but inaugural du Paciste de Ben Bouali (17e). .Enfin, le dernier match inscrit au programme de vendredi, a vu la JS Kabylie, dont l’effectif a été largement remanié, buter sur la solide défense du CA Bordj Bou Arréridj du coach Bilel Dziri, également confronté à la non qualification de ses nouvelles recrues et qui a perdu lors de l’inter-saison, ses deux joueurs étrangers: l’Ivoirien Isla parti au MC Alger et le Soudanais El-Ghorbal de retour au Soudan et plus précisément à El-Hillal, après l’échec de son transfert au «Doyen». La journée de samedi, verra le déroulement de quatre autres rencontres, dont le choc «USM Alger-ES Sétif », alors que deux matchs sont reportés à une date ultérieure : USM Bel-Abbès – MC Alger et AS Aïn M’lila – CR Belouizdad, les deux clubs algérois étant engagés au tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique. Le MCA sera en appel au Bénin pour croiser le fer samedi (17h00) avec les Buffles du Borgou, alors que le Chabab accueillera dimanche les Libyens d’Al-Nasr au stade olympique du 5-Juillet (17h00).