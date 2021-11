<span style='text-decoration: underline;'>Monoxyde de carbone</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre membres de la même famille décèdent à Sétif</span>

Quatre personnes, membres de la même famille, sont décédés asphyxies hier, par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage de leurs domicile a la cité Kouadri commune d’Ain Azal.

Il s’agit, selon la protection civile, de la mère âgée de 32 ans ,3 enfants âgés de 10 ans , 8 ans et 2 ans évacués vers l’hôpital local. La DGPC a souligné que le père de la famille a été évacué dans un état critique vers le même hôpital.

Il est à rappeler que selon les analyses des statistiques de la protection civile durant les 10 premier mois de l’année en cours, les unités de la PC ont effectué 1340 interventions, leur permettant de sauver et secourir 1981 personnes incommodées par les différents Gaz, dont 1697 incommodées par le Co. Durant cette même période, il a été enregistré le décès de 106 personnes, dont 75 intoxiquées décédées par le Co.

Concernant l’année 2020, les statistiques de la DGPC font montrer que 3381 personnes ont été incommodées par les différents gaz brûlé, dont 2128 personnes incommodées par monoxyde de carbone sauvées et secourues et 121 sont malheureusement décédées, dont 100 mortes suite à l’inhalation du monoxyde de carbone Co.

La DGPC a lancé depuis le début du mois en cours, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation au profit des citoyens sur le danger d’asphyxie au niveau de l’ensemble du territoire national. Cette campagne, sous le slogan «un hiver sans accident d’Asphyxie» a été lancée en coordination avec d’autres secteurs à l’image des directions de Santé, des directions de Commerce, des directions de l’Education nationale, des directions des Affaires religieuses, Natfal, Sonelgaz ainsi que la Société Civile.

Noreddine Oumessaoud