<span style='text-decoration: underline;'>Tamanrasset</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre morts dans un accident de la route près d’Ideles</span>

Quatre personnes sont mortes dans un accident de la route survenu sur la RN-55 près d’Idelès, a-t-on appris vendredi auprès des services de la Protection civile de Tamanrasset.

L’accident s’est produit suite au dérapage et renversement, jeudi soir, d’un camion chargé de groupes électrogènes et de futs de carburants, causant la mort sur place de quatre (4) personnes, dont deux entièrement calcinées, a-t-on précisé. Le corps d’une des victimes a été déposé à la polyclinique d’Idelès, tandis que ceux des trois autres personnes, non identifiées, ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset, a ajouté la source. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.