<span style='text-decoration: underline;'>SIDI LAHCEN</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre personnes ont failli perdre la vie suite à l’inhalation du CO</span>

SIDI LAHCEN : Quatre personnes ont failli perdre la vie suite à l’inhalation du CO

Un drame a été évité de jus tesse en fin d’après-midi d’avant-hier jeudi au niveau de la cité des 20 logements au chef lieu de la daïra de Sidi Lahcen (4 km à l’ouest de SBA). C’était vers 17 heures et 45 minutes que les 14 éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir quatre membres d’une même famille ayant perdu connaissance suite à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant de leur chauffe-eau. Les quatre victimes sauvées de justesse étaient âgées entre 5 et 42 ans, rapporte la protection civile qui a utilisé les gros moyens dans son intervention dont deux ambulances et un camion citerne.

M.Bekkar