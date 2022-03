<span style='text-decoration: underline;'>Sports de combat (mini-olympiade universitaire)</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre salles OMS retenus pour l’évènement</span>

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Oran mettra quatre salles omnisports à la disposition des organisateurs du mini-olympiade universitaire, prévu dans la capitale de l’Ouest du 20 au 27 mars courant, a-t-on appris dimanche des services de cette instance.

Il s’agit des salles de Gdyel, d’Essenia, de la LOFA (Essenia) ainsi que du Palais des sports «Hamou-Boutlélis», a précisé la même source. Ces sites, qui viennent tous de faire l’objet de travaux de réaménagement en prévision des jeux méditerranéens de l’été prochain à Oran, vont abriter les épreuves des six sports retenus pour cette mini-olympiade, à savoir : karaté, judo, t’kwondo, wushu, lutte et boxe, souligne-t-on encore de même source. Organisée sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Jeunesse et des sports, cette manifestation sportive réunira près de 650 étudiants et étudiantes encadrés par environ 250 entraîneurs et administratifs. Dans une récente déclaration à l’APS, le président de la Fédération algérienne des sports universitaires (FASU), organisatrice de l’évènement, Saadi Ghedir, a précisé que « le choix des six disciplines retenues est motivé par la nécessité de former les sélections nationales devant participer aux prochains jeux universitaires de Chine en juin prochain, et à la Coupe du monde des Arts martiaux en Russie en octobre prochain». Cette mini-olympiade universitaire, programmée par le comité national chargé de la relance du sport universitaire et scolaire, représente, en outre, une étape importante pour le choix et la préparation des athlètes universitaires en prévision des Jeux méditerranéens-2022 d’Oran (25 juin-6 juillet 2022).