<span style='text-decoration: underline;'>PARADOU AC</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre victoires et une défaite durant le stage de Slovénie</span>

Comme prévu, le Paradou Athlétique Club a parachevé son stage de Slovénie qui a duré deux semaines, du 21 juillet au 04 août derniers.Pendant ce stage, l’Athlétique a disputé cinq rencontres amicales soldées par quatre victoires et une défaite

Le premier match du PAC a été un succès (3 à 0) contre club local du NK Triglav, suivi par une deuxième victoire (3 à 0) contre Emiratie d’Al Nasr. Les camarades de Bouse se sont inclinés pour la troisième joute face au club de l’Arabie Saioudite d’Al Quadisiah par 3 à 4. Puis, le PAC s’est imposé face à l’autre club saoudien d’Al Adalah AS sur le score de deux buts à un, et enfin un quatrième succès réalisé devant l’équipe grecque d’Apollon Larissa par 5 buts à un. Le buteur de ce stage a été Boulbina Adil qui a réalisé six buts en cinq matchs disputés. Hier lundi, le PAC devait jouer son premier match amical au pays face au JS Saoura. Une préparation qui se déroule dans un climat de sérénité sous la houlette de l’entraineur portugais Francisco Chaló. Si l’effectif du PAC s’est renforcé avec l’arrivée de l’international arrière gauche belabbésien des U23 Abdellah Bendouma et le retour du milieu Berkoune Abderrahmane, le club algérois a réalisé cet été de bons transferts de ses joueurs du cru, à commencer par le milieu Zerroug Boucif prêté à l’Entente de Sétif pour une saison, l’attaquant Naidji Zakaria et l’arrière gauche Mouali Hamza partis vers l’équipe française du Stade Lavallois, l’avant centre Ben Bouali Nadir qui a signé au club belge de Charleroi (division une belge) un contrat de trois ans, l’avant centre Riad Ben Ayad qui est parti à l’Espérance de Tunisie pour trois ans, le milieu Benguit Raouf et l’ailier droit Bouzouk Yousri tous exilé vers le Raja de Casablanca.

