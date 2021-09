<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Qu’augure la nouvelle rentrée sociale à Aïn El Türck ?</span>

La question taraude désormais les esprits des habitants de la station balnéaire. L’épisode rocambolesque des frasques instrumentées par les ex- élus de l’APC, gelés à juste titre d’ailleurs, sur décision des pouvoirs publics, avait altéré et la patience et la confiance des citoyens.

La gestion des affaires citoyennes confiée alors à la tutelle administrative avait ramené la sérénité, faut-il le souligner. Il n’en demeure pas moins que les chantiers, sur le plan socio-économique, restent importants. Peut-être aussi, qu’il est temps de revoir le statut de la région côtière, ankylosée par une multitude de dysfonctionnements, dont principalement, la maigreur de son matelas fiscal, bien que celle-ci offre d’énormes potentialités. Tout un chacun, expert, comme non expert, s’accorde à dire que la région est un vrai gisement naturel et regorge de possibilités facilement exploitables et profitables à long terme, capables de générer les ressources fiscales nécessaires pour le développement local, voire même régional.

Des experts du Tourisme avaient, 15 ans auparavant, lors d’assises sur la promotion touristique, destiné la région à être la locomotive économique de la région ouest. La richesse des gisements disponibles plaidait légitimement pour un tel essor économique. Une belle perspective alors qui tombera très vite dans les travers car certains esprits malintentionnés, ceux-là même qui avaient présidé aux destinées des APC et autres secteurs, relayés par des opportunistes et des prédateurs, avaient une autre vision des choses, pour ne pas dire qu’ils avaient déjà leur plan en tête pour mettre main basse sur les richesses de la région et la désosser dans les règles de l’art.

Et ce n’est guère un hasard, si les ressources fiscales des communes d’Aïn El Turck, Bousfer, Mers El Kébir et El Ançor, sont des plus faibles au niveau national. Échapper au fisc est un sport qui se pratique de manière artistique à Aïn El Türck. Pour preuve, le siège social de nombre d’investisseurs et commerçants est sournoisement installé dans d’autres wilayas, de ce fait, la trésorerie locale ne récolte que des miettes, sans parler des déclarations non-conformes et autres filouteries qui la privent de rentrées substantielles.

Ceci n’est que la face cachée de l’iceberg, car outre ces contournements de la loi en vigueur en matière de fiscalité, l’investissement à Aïn El Türck et ses communes limitrophes, demeure en deçà des espérances et surtout des capacités de la région. En fait, aucun projet structurant, à l’instar d’un port de pêche, d’une ferme pilote ou d’une zone d’activité en rapport avec les métiers de la pêche, ou encore d’une zone d’extension touristique(ZET), n’existe dans la daïra d’Aïn El Türck. Pourtant, certains de ces projets avaient été programmés et budgétisés. L’ensemble hôtelier existant n’est ni grand pourvoyeur de postes d’emplois comme il est prétendu, ni créateur de richesses d’ailleurs.

L’agriculture, bien que la zone est classifiée semi-rurale, n’engendre aucune plus value. L’emploi, saisonnier, est éphémère, ne faisant que gonfler le taux de chômage qui n’épargne aucune catégorie d’âge, surtout la population juvénile qui représente plus de 70% des habitants, alors qu’elle demeure une force vive pour les métiers de la pêche et de l’agriculture, voire même pour l’hôtellerie et la restauration.

Sans aucun doute, la décision de geler l’assemblée communale d’Aïn El Türck initiée par les pouvoirs publics locaux depuis près de 06 mois maintenant, s’est avérée être absolument idoine en ayant permis de mettre fin à un pourrissement dont la gangrène s’était répandue jusque dans les entrailles des différents services de l’APC en raison de conflits damnables entre élus obnubilés par leurs intérêts personnels et revanchards, il n’empêche que les regards doivent désormais être tournés vers l’avenir de toute une région et sa population.

Avec toute la volonté qui est la sienne, l’administration locale ne peut que gérer les affaires courantes, faute de larges prérogatives à même de lui permettre d’actionner des projets structurants tant espérés.

Karim.B