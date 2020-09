<span style='text-decoration: underline;'>PROMENADE DU FRONT DE MER</span>:<br><span style='color:red;'>Que deviennent les bacs à ordures ?</span>

Depuis belle lurette, on s’est habitué aux paniers accrochés aux poteaux ou aux palmiers pour recevoir les papiers ou autre saletés que les promeneurs déposent dans ces dits panier ou même, il y avait également de grandes poubelles. Mais actuellement, tout a disparu, ni panier ni grande poubelle, ou peut être les promeneurs de cette magnifique promenade ont pris conscience de ne pas salir ce boulevard. On attend et l’avenir nous le dira mais sachant également que les travaux lancés pour embellir le Front de mer ont cessé laissant plusieurs espaces à l’état de béton, peut-être sont-ils en confinement.

Adda.B