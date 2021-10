Quelle autonomie pour nos universités?

Tel un serpent de mer, le sujet de l’autonomie des universités revient cycliquement au devant de la scène. Abordé, pour la première fois en 1987- 1988, au moment de la déprime financière et à la faveur de l’ouverture économique et politique du pays, le thème de la réforme de la gestion des établissements universitaire, déjà combattu par les organisations estudiantines et d’enseignants quelque peu socialisants, semble trouver, cette année très peu de résistance. Les corps enseignant et étudiant donnent ainsi la nette impression d’avoir liquidé les aspects idéologiques de leurs actions, et pragmatisme oblige, en arrivent à avoir une posture attentiste aux lieux de celle du refus systématique. Évoqué à plusieurs reprises par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a insisté, l’autonomie de gestion des facultés et instituts n’est visiblement plus un tabou. M. Benziane qui accole à cette nouvelle approche des mécanismes de suivi et d’évaluation n’est contredit par personne. Est-ce à dire que le sujet a parfaitement mûri et que les établissements de l’enseignement supérieur du pays vont enfin vivre la révolution qu’on leur promet depuis plus de 30 ans ? Mais allons donc au fond des choses et posons-nous la question de savoir, la nature de cette autonomie de gestion. Si l’on se fie aux orientations données par le ministre aux directeurs des établissements de l’enseignement supérieur, à partir d’Oran, les interrogations ne cesseront pas et fuseront même de partout. Et pour cause, M. Benziane a mis l’accent sur la nécessité de la stabilité des responsables à l’université, exhortant d’éviter des changements injustifiés. Il a également ordonné l’utilisation optimale des différents espaces, structures et capacités mis à la disposition des établissements, que ce soit dans les aspects pédagogiques ou de service, en plus d’un suivi particulier des opérations liées à la sécurisation informatique pour éviter l’intrusion de hackers. Le ministre a appelé à déterminer le volume horaire légal, pour ne pas recourir aux heures supplémentaires et aux enseignants auxiliaires. La liste des « il faut » ministérielle est on ne peut plus longue, dont, entre autres l’encouragement des projets susceptibles de créer des start up. Ce sont là certes des recommandations essentielles, mais encore faut-il donner aux gestionnaires des établissements les moyens et assez de marge en terme de gestion pour les mener à bien.

Par Nabil G