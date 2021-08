Quelque 4400 athlètes annoncés pour le rendez-vous de Tokyo

Quelque 4400 athlètes, dont 27 algériens, seront au rendezvous à Tokyo pour prendre part aux 16es Jeux Paralympiques (JP), prévus du 24 août au 5 septembre.

Pour ces Jeux qui reviennent pour la seconde fois au Japon, après ceux de 1964, les 4400 athlètes (un record), selon les estimations du Comité international paralympique (IPC), issus d’une centaine de pays, concourront dans 23 disciplines retenues pour la circonstance, à savoir : athlétisme, aviron, handibasket, boccia, canoë sprint, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, powerlifting, escrime en fauteuils, football à cinq, football à sept, goalball, judo, natation, rugby en fauteuils, sport équestre, tennis de table, tennis en fauteuils, tir sportif, tir à l’arc, triathlon, voile et volleyball assis. Le handisport algérien sera au rendez-vous pour la 7e fois consécutive de son histoire, avec la même ambition et enthousiasme d’hisser haut les couleurs nationales. Même si rééditer la moisson de la précédente édition en 2016 à Rio (16 médailles : 4 or, 5 argent et 7 bronze) sera difficile. Pour ces Jeux, les athlètes russes pourront participer sous bannière neutre «RPC» (pour Russian Paralympic Committee), mesure identique à la délégation des valides aux JO-2020, pour cause de dopage. Le rendez-vous nippon marquera la première apparition du Bhoutan, de la Guyane, du Congo, du Malawi, de la Somalie et du Togo. La cérémonie d’ouverture des 16es JP aura lieu le 24 août au stade Olympique de Tokyo qui accueillera également la cérémonie de clôture, prévue le 5 septembre et les épreuves d’athlétisme du 27 août au 5 septembre.