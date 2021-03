<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Quelque 778 foyers du village frontalier Roubbane raccordés au réseau de gaz de ville</span>

Quelque 778 foyers de la localité de Roubbane, située à l’extrémité du tracé frontalier ouest, ont été raccordés jeudi au réseau de gaz naturel dans le cadre du développement des zones d’ombre de la wilaya de Tlemcen.

La cérémonie, qui s’inscrit également dans le cadre de la célébration de la fête de la Victoire, a été marquée par la présence des autorités de wilaya et du secrétaire général du ministère des moudjahidine et des ayants-droit.

Ce projet, pour lequel une enveloppe de 240 millions DA a été allouée, se compose, selon le directeur de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), en deux réseaux, l’un pour le transport long de 45 km et l’autre pour la distribution de six kilomètres.

Avec cette nouvelle réalisation, le taux de couverture en gaz naturel de la wilaya de Tlemcen dépasse les 97%, a indiqué le même responsable, ajoutant que d’autres régions seront raccordées au réseau de gaz, comme Beni Ghazli, relevant de la commune d’Oued Chouly.

Les festivités marquant la Journée de la Victoire a donné également lieu au lancement d’une caravane médicale qui sillonnera toutes les zones d’ombre de la région de Beni Boussaid et des régions de l’ouest de la wilaya.

A cette occasion, une opération de vaccination contre la covid-19 a été organisée au profit de quelques moudjahidine de la région de Roubbane.

Par ailleurs, le palais de la culture Abdelkrim Dali, au chef-lieu de wilaya, a abrité une cérémonie en l’honneur de la famille révolutionnaire, ainsi qu’une exposition mettant en exergue les personnalités historiques de la Wilaya V historique.

Les festivités se poursuivront vendredi à Tlemcen où les restes de six chouhada exhumés ce mois de mars dans les régions de Nedroma, Ain fettah, Fellaoucene et Souk Tleta, seront réinhumés au carré des martyrs de la daïra de Hennaya.