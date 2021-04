<span style='text-decoration: underline;'>Zones d’ombre</span>:<br><span style='color:red;'>Quelque 9.100 projets réalisés en moins d’une année</span>

Ces succès enregistrés sur le terrain ont été rendus possibles grâce à l’affectation par les autorités locales des différentes wilayas de 210 milliards de Da pour le financement de ces projets sur un total de 480 milliards, nécessaires à l’ensemble des 32.700 opérations recensées pour ces zones en vue d’y améliorer les conditions de vie.

L’ambition programme présidentiel, qui consiste à doter en infrastructures de services publics les zones d’ombre du pays, avance à un rythme acceptable. Preuve en est la réalisation, en moins d’une année, de 9.100 projets de développement au niveau de divers points de la République. Brahim Merad, Chargé de mission à la Présidence de la République et responsable dudit programme a souligné à partir de Blida, l’importance de la charge accomplie. M.Merad soutient, en effet que ces projets «n’ont jamais été réalisés dans ces délais là, tant en termes d’enveloppes affectées que de nombre des chantiers ouverts», en si peu de temps. On retiendra à propos des chantiers ouvert aux quatre coins du pays sont surtout concerné les réseaux d’assainissement, l’ouverture de routes, l’amélioration des conditions de scolarisation, la couverture sanitaire, ainsi que sur le raccordement aux réseaux et autres. Autant d’actions, dont le bien fait est immédiat sur la qualité de vie des populations ciblées. L’une des principales qualités du programme, c’est que la plupart de ces opérations ont été réalisés sur financement des autorités locales. Les walis ont joué un rôle clé dans le suivi du programme. Ces succès enregistrés sur le terrain ont été rendus possibles grâce à l’affectation par les autorités locales des différentes wilayas de 210 milliards de Da pour le financement de ces projets sur un total de 480 milliards, nécessaires à l’ensemble des 32.700 opérations recensées pour ces zones en vue d’y améliorer les conditions de vie. Le chargé de mission à la présidence de la République a aussi indiqué que pas moins de 2.270 autres opérations sont actuellement en cours de réalisation. Les dates de leurs réceptions sont assez rapprochées. Pour M. Merad, c’est une question de mois seulement.

Concernant l’impact du programme présidentiel sur la société, le même responsable retient une conséquence positive sur l’organisation de la société au niveau des hameaux et villages et de créer des emplois pour les jeunes. Cet aspect de l’œuvre présidentielle s’est révélé lors d’un échange entre M.Merad et des citoyens de Djebabra, Meftah et Ouled Slama , dans la wilaya de Blida. Les sollicitations des citoyens étaient on ne peut plus précises et le représentant de la présidence a assuré de la volonté de l’Etat à poursuive les efforts de prise en charge de toutes les préoccupations de la population. Les quelques 13.587 zones d’ombre recensées bénéficieront toutes de projets à même de les sortir de l’ombre à la lumière. M.Merad qui affirme comprendre les souffrances des familles, les a appelées à faire preuve de patience et à se structurer en associations de quartiers pour aider les autorités locales à concrétiser les différentes opérations en fonction des priorités. A ce propos, M. Merad a valorisé l’expérience des autorités locales en matière de démocratie participative, appelant à sa généralisation aux autres wilayas.

Nadera Belkacemi