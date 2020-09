Il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 28 septembre 2000, commençait la deuxième intifadha dans les territoires palestiniens occupés. Un soulèvement populaire venant en réponse à la provocation d’Ariel Sharon, qui accompagné de soldats israéliens armés jusqu’aux dents, venait souiller la terre sacrée de l’esplanade de la mosquée d’Al Aqsa.

La colère légitime des Palestiniens trouve devant elle une machine soldatesque israélienne prête à tout et n’hésitant pas à tirer en balles réelles et sans sommation, faisant en deux jours plus de 100 morts, dont le premier d’entre eux sera un enfant de 12 ans, Mohamed Al-Doura, dont les images de sa mort, avec son père, feront le tour du monde, mais n’arrêteront pas pour autant la barbarie israélienne qui fera, pendant les 5 ans que durera cette intifadha, près de 4000 morts palestiniens.

20 ans après que reste-t-il de cet extraordinaire soulèvement populaire. Rien sommes-nous obligés de reconnaître, sinon des regrets et de l’amertume. Que peut-il rester quand c’est ce même mois de septembre, 20 ans après, que choisiront deux autres pays arabes, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, pour signer la paix des lâches avec Israël, dans des accords où il n’est nullement fait mention de la cause palestinienne.

Sur le terrain, la politique de colonisation israélienne, a réduit les terres des Palestiniens à leurs plus simples expressions, menant une sale politique d’agression qui a vu des millions de logements sortir de terre, alors que les Palestiniens étaient dépossédés des leurs et jetés en dehors de Jérusalem et d’autres villes palestiniennes, les Israéliens se permettaient toutes les exactions.

Au même moment, les raids sur la bande de Ghaza et les arrestations et emprisonnements en Cisjordanie étaient érigés en pratiques constantes du cabinet Netanyahu. Tout cela face au silence coupable de la fameuse communauté internationale qui préférait voir ailleurs, et pire encore, oser souvent mettre le bourreau et la victime sur le même pied d’égalité.

Et que faisaient pendant ce temps là les Arabes ? Ils s’entretuaient. Encouragés par ces mêmes Israéliens et les Américains, et une mensongère démocratie occidentale, des pays comme la Libye, la Syrie, l’Irak ou le Yémen sombrent dans le chaos. La peur prend la place de la raison, et certaines capitales arabes font la courbette aux Israéliens et acceptent tout ce que leur dicte Washington, jusqu’à tourner totalement le dos à la cause palestinienne et s’enorgueillir de signer des traités de paix avec le sanguinaire Netanyahu.

Par Abdelmadjid Blidi