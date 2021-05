Qui reconstruira la Libye ?

Les relations algéro-libyennes mobilisent le monde économique national. Pour s’en convaincre, il suffit de constater le grand nombre d’opérateurs nationaux, hier, à l’hôtel Aurassi. Tous avaient rendez-vous avec le ministre du commerce libyen qui est venu à Alger à l’invitation de l’Algérie pour exprimer les besoins de son pays en matière de reconstruction dans tous les domaines. Il faut dire que dans chaque secteur, il se trouvait un opérateur économique algérien, très enthousiaste à l’idée d’apporter son savoir-faire pour contribuer la reconstruction du pays voisin. Il est certain que les centaines de personnes qui étaient venues entre le ministre libyen ne sont pas mues par l’altruisme. Dans ce que veut Tripoli comme services, produits et autres sera facturer rubis sur l’ongle. Et comme personne ne doute des capacités financières de la Libye, on comprend parfaitement l’engouement des hommes d’affaires algériens. C’est d’ailleurs un signe excellent de bonne santé qui amène à espérer une dynamique intéressante pour l’export vers le Maghreb et plus largement vers toute l’Afrique. L’Algérie a les moyens d’une ambition africaine de premier ordre. C’est même sa destinée à moyen terme.

Le souci dans ce déploiement économique de l’Algérie en direction de ce pays voisin détruits par les bombes de l’Otan et les terroristes créés par les occidentaux en Syrie, est l’attitude des autorités libyennes. Sauront-ils reconnaître leurs amis et s’éloigner des offres faussement alléchantes des occidentaux, ou tomberont-ils dans le panneau en leur offrant l’essentiel du gâteau de la reconstruction en ne laissant que des miettes aux Algériens, aux Tunisiens et aux Turcs ? La question est de mise. On voit mal les grosses multinationales se détourner des contrats juteux qu’ils peuvent signer avec des opérateurs libyens.

Les citoyens de ce pays doivent, en effet, savoir leur intérêt et ne pas se laisser entraîner dans une autre aventure qui leur coûtera leur souveraineté économique et financière. Que le peuple libyen n’oublie pas que les occidentaux sont derrière l’instabilité et la crise sécuritaire. Ce pays a vécu sous le joug de l’activisme «débordant» de très nombreux miliciens qui n’en faisaient qu’à leurs têtes et ont fini par déborder et mis le gouvernement dans une situation très peu enviable. Et pour cause, pendant plusieurs années ce pays s’est retrouvé avec des autorités sans aucun pouvoir et qui devaient négocier avec des groupes armés qui disaient tenir leur légitimité à leur participation à la guerre qui a mis fin au règne de Mouammar El Gueddafi. Tout cela est peut être un temps révolu, mais il faut faire en sorte à ce qu’il ne revienne pas. Une réelle et sérieuse coopération avec l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte est certainement un début de solution.

Par Nabil.G