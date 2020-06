<span style='text-decoration: underline;'>Football</span>:<br><span style='color:red;'>Qui veut saborder la reprise ?</span>

Après avoir donné le feu vert pour la reprise des deux ligues majeures du football national, la FAF semble être confrontée à une réelle levée de boucliers par le biais des acteurs principaux de ces challenges. Un vrai coup de théâtre qui à vue d’œil, peut paraitre anodin et faire même sourire les mordus de la balle ronde.

Maintenant que le fait accompli est là ,la Fédération aura t- elle le poids nécessaire de faire face à une lézarde qui risque réellement de faire tilt et envoyer les recommandations de notre auguste fédération conter fleurette, déjà que cette dernière a été un peu brusquée par la LNF via Medouar, il y a peu de temps en misant directement sur l’arrêt définitif du côté des deux Ligues confirmant qu’il n y a pas de fumée sans feu du côté de ses deux locomotives de notre sport roi que sont la FAF et la LNF. Maintenant, c’est à une autre paire de manches que la FAF va être confrontée par cette bronca ahurissante, tout d’abord des entraineurs des différents clubs tous paliers confondus, eux qui avant l’officialisation de cette mesure, étaient d’accord (seule une infime ne voulait que le championnat reprenne ses droits) pour la remise sur rails de notre challenge.

En somme, une gabegie de plus pour ces drivers qui sentant le roussi de la reprise et des retombés sur l’avenir de leur équipe, surtout ceux jouant leur survie dans les bas fonds du championnat qui à coup sûr, mettront leur avenir en sourdine et pour couronner le tout dans ce drôle de carrousel, les joueurs viennent eux aussi y ajouter leur grain de sel par l’entremise d’un véto pas du tout sibyllin sachant qu’eux aussi seront voués à la vindicte des fans. Etre et par là même mettre en péril leur avenir en sortant , sans explication scientifique, le sceau de la reprise inhérente des compétitions en plein été qui sera relayé par les huit rounds qui vont se jouer dans un mouchoir restreint et surtout tout juste après la reprise de la nouvelle saison. Une excuse grandeur nature pour masquer une incompréhension qui ne dit pas son nom alors qu’ils devraient s’inspirer des acteurs du football tunisien qui eux, ont déjà repris le chemin des entrainements sans ruer dans les brancards et par là même, être sur le pont pour la reprise du championnat. Et pourtant, pour mettre fin à toutes supputations financières, la FAF a promis de délier la bourse pour tous les acteurs afin que le championnat reprenne ses droits sans aucune contrainte financière et autres anicroches.

A.Remas